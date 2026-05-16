Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) отреагировал на массированную российскую атаку на Киев, которая произошла в ночь на 14 мая.

«Мы все восстановим. Но никто не вернет нам наших 24 погибших, среди которых 3 детей. Под завалами также похоронена иллюзия мирных переговоров. Россия знает только одно: убивать».

Россияне нанесли удар по жилому девятиэтажному дому в Дарницком районе. 15 мая в столице объявили днем траура.

