Владимир Кличко: «Россия знает лишь одно: убивать»
Легенда бокса — о массированной комбинированной атаке на Киев
около 3 часов назад
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) отреагировал на массированную российскую атаку на Киев, которая произошла в ночь на 14 мая.
«Мы все восстановим. Но никто не вернет нам наших 24 погибших, среди которых 3 детей.
Под завалами также похоронена иллюзия мирных переговоров. Россия знает только одно: убивать».
Россияне нанесли удар по жилому девятиэтажному дому в Дарницком районе. 15 мая в столице объявили днем траура.
