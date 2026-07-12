Экс-чемпион мира: «Усик – посредственный левша»
Англичанин вспомнил бой Александра против Беллью
около 3 часов назадПодписаться в
Бывший чемпион мира в тяжелом дивизионе британец Джонни Нельсон в подкасте Fight Your Corner поделился мнением о стиле эксабсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях украинца Александра Усика (25-0, 16 КО).
«Я уже говорил: Александр Усик – посредственный левша. Я не говорю, что он посредственный боксер, но как левша его стиль посредственен. Есть выдающиеся левши, которые заставляют задуматься: «Вау, ты действительно это умеешь». Пернелл Уитакер, такие люди, как Насим (Хамед – прим.), – выдающиеся левши, которые используют этот стиль на максимум своих возможностей.
Я не говорил, что он посредственный, я сказал, что как левша он посредственный. Что касается боя с Тони, то до сих пор считаю, что он (Беллью – прим.) выступал очень хорошо. Я думал, что он вел по очкам».
Напомним, 26 июня Усик сделал чемпионские пояса WBC, WBA и IBF вакантными.
Ранее сообщалось, что Усик ведет переговоры о прощальном бое против эксчемпиона мира из США.