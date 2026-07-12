Гассиев впервые защитил титул WBA, который оставил Усик
Россиянин досрочно победил малоизвестного боксера
около 2 часов назадПодписаться в
Чемпион WBA в тяжёлом весе Мурат Гассиев (34-2, 27 КО) и немец Петер Кадырю (23-2, 13 КО) провели очный поединок.
Гассиев победил техническим нокаутом в шестом раунде – рефери остановил бой, когда угол немца выбросил полотенце.
Бой прошёл на шоу в Москве.
Немец принял бой на коротком уведомлении и заменил француза Тони Йоку (15-3, 12 КО), который получил травму спины во время тренировочного лагеря.
Кадырю не входит в топ-15 рейтинга WBA в тяжёлом весе, а чемпион должен проводить добровольную защиту только против бойцов из топ-15. Несмотря на это, WBA санкционировала бой.
Гассиев завоевал титул «регулярного» чемпиона WBA в декабре прошлого года, нокаутировав Кубрата Пулева. После отказа Александра Усика от титулов в июне россиянин стал полноценным чемпионом организации.
Напомним, Джо Джойс досрочно проиграл россиянину на шоу в Москве.