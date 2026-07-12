Владимир Кириченко

Чемпион WBA в тяжёлом весе Мурат Гассиев (34-2, 27 КО) и немец Петер Кадырю (23-2, 13 КО) провели очный поединок.

Гассиев победил техническим нокаутом в шестом раунде – рефери остановил бой, когда угол немца выбросил полотенце.

Бой прошёл на шоу в Москве.

Немец принял бой на коротком уведомлении и заменил француза Тони Йоку (15-3, 12 КО), который получил травму спины во время тренировочного лагеря.

Кадырю не входит в топ-15 рейтинга WBA в тяжёлом весе, а чемпион должен проводить добровольную защиту только против бойцов из топ-15. Несмотря на это, WBA санкционировала бой.

Гассиев завоевал титул «регулярного» чемпиона WBA в декабре прошлого года, нокаутировав Кубрата Пулева. После отказа Александра Усика от титулов в июне россиянин стал полноценным чемпионом организации.

Напомним, Джо Джойс досрочно проиграл россиянину на шоу в Москве.