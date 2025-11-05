Экс-чемпион UFC вызвал на бой Джейка Пола
Бразильский боец выразил желание выйти на ринг против видеоблогера
около 1 часа назад
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Жуниор дос Сантос в социальной сети заявил о готовности выйти на бой против американского блогера и боксера Джейка Пола.
Я готов бросить вызов Джейку Полу и провести с ним боксерский поединок. Нельзя отрицать, что он настоящий боец. Джейк — действительно хороший боксер.
Ранее соперником Пола должен был стать чемпион мира в трех весовых категориях Джервонта Дэвис.
