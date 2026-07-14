«Обновленный Беринчик возвращается»: Красюк отреагировал на анонс боя украинца против Ноукса
Поединок состоится 29 августа
около 1 часа назадПодписаться в
Украинский промоутер Александр Красюк прокомментировал официальное объявление поединка между бывшим чемпионом мира в легком весе Денисом Беринчиком (19-1, 9 КО) и британцем Сэмом Ноуксом (18-1, 16 КО).
Глава промоутерской компании K2 Promotions сообщил, что противостояние состоится в конце лета в Великобритании.
Обновлённый Денис Беринчик возвращается на ринг, чтобы 29 августа в Лондоне встретиться с Сэмом Ноуксом.
Поехали.
Красюк рассказал о планах на Дениса Беринчика в 2026 году.