Владимир Кириченко

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон (24-0, 11 KO) готов провести бой против обладателя титула WBO в первом полусреднем дивизионе Теофимо Лопеса (22-1, 13 KO).

Как сообщает BoxingScene, Шакур не против выйти на ринг с Лопесом в январе. Сообщается, что Стивенсон устно согласился на условия, которые ему предложил министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

При этом Стивенсон и саудовские организаторы учитывают тот факт, что в ноябре Лопес в похожей ситуации отказался от боя против Девина Хейни, хотя тогда сделка тоже была близка к завершению.

Шакур в последний раз дрался в июле, когда победил единогласным решением судей Вильяма Сепеду.

Теофимо последний поединок провел в мае, когда выиграл бой по очкам у Арнольда Барбозы.

Ранее Шакур рассказал, при каких условиях проведет бой против экссоперника Джервонты.