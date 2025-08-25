Ломаченко был приглашен на конвенцию WBO в Колумбию
Мероприятие будет проходить с 27 по 31 октября
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко посетит 38-ю ежегодную конвенцию WBO в столице Колумбии – Боготе.
На съезде будут присутствовать руководители WBO, промоутеры, тренеры, боксеры, журналисты и члены боксерского сообщества со всего мира.
Мероприятие пройдет с 27 по 31 октября.
Напомним, Ломаченко завершил карьеру 5 июня этого года. Василий в последний раз выходил на ринг в мае 2024 года, когда победил австралийца Джорджа Камбососа.
В России с грустью отреагировали на завершение карьеры Ломаченко.
