Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко посетит 38-ю ежегодную конвенцию WBO в столице Колумбии – Боготе.

На съезде будут присутствовать руководители WBO, промоутеры, тренеры, боксеры, журналисты и члены боксерского сообщества со всего мира.

Loma’s Legacy Lives On! 🔥



The 3-Division WBO World Champion Vasiliy Lomachenko will be in Bogotá for the 38th Annual WBO Convention. 🥊✨



Don’t miss your chance to celebrate with a living legend.



📍 Oct 27–31 | Bogotá, Colombia

REGISTER NOW 👉 https://t.co/qznUu4XEuc pic.twitter.com/pn9zQgCdWb — WBO (@WorldBoxingOrg) August 24, 2025

Мероприятие пройдет с 27 по 31 октября.

Напомним, Ломаченко завершил карьеру 5 июня этого года. Василий в последний раз выходил на ринг в мае 2024 года, когда победил австралийца Джорджа Камбососа.

В России с грустью отреагировали на завершение карьеры Ломаченко.