Владимир Кириченко

Шугар-Хилл Стюард, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом дивизионе британца Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО), для Seconds Out поделился мыслями о отказе бывшего абсолютного чемпиона мира в хэвивейте Александра Усика (25-0, 16 КО) от титулов.

Александр Усик, судя по всему, находится на спаде. Он отказался от титулов. Мы видели его бой против Верховена, а затем он отказался от всех титулов. Отказ от всех чемпионских поясов означает, что ты отказываешься от защиты этих титулов, а это открывает двери для многих супертяжеловесов.

«Может, он просто не хочет защищать их прямо сейчас? Но это не означает, что он пошел на спад».

Но он отказывается от защиты.

«Он просто говорит «нет».

Так что ты думаешь об этом?

«Не знаю. Может, он просто хочет взять отпуск. Я не знаю, как Усик живет. У него тоже есть семья. Так что, возможно, он хочет побыть со своей семьей. Мы не знаем. Но почему-то всегда склонны предполагать самое худшее или самое интересное.

Хотя он и отказался от титулов... Возможно, он просто избавился от них».

Он отказался защищать свой титул против обязательного претендента.

«Он просто решил сказать «нет», и это нормально».

Мы говорим об одном и том же.

«Но мы имеем в виду разные вещи. Ты говоришь, что он отказался и пошел на спад. Я слушаю очень внимательно, как адвокат».

Напомним, Чисора назвал Усика выродком из-за боя против Вайлдера.