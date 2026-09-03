«Ему всего 21»: Хирн нашел причину поражения Итаумы в титульном бою
Также промоутер уверен, что у британца большой потенциал
Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал поражение супертяжеловеса Мозеса Итаумы (14-1, 12 КО) в поединке за вакантный титул IBF против Филипа Хрговича (21-1, 16 КО). Слова приводит IFL TV.
Я был удивлён. Думал, что он постепенно разберёт Хрговича и победит где-то в седьмом-восьмом раунде.
В первых двух раундах я просто не мог оторвать глаз от того, что показывал Мозес. Он был блестящим. Я сидел и думал: «Ему всего 21».
А потом, по мере развития боя, уже думал: «Да, ему действительно 21». Он просто рассыпался, закончились силы.
Но прежде всего нужно сказать: Мозес Итаума — феноменальный талант. Ему 21 год, и у него огромный потенциал.
Напомним, Филип Хргович победил Мозеса Итауму техническим нокаутом в девятом раунде.
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