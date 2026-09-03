Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал поражение супертяжеловеса Мозеса Итаумы (14-1, 12 КО) в поединке за вакантный титул IBF против Филипа Хрговича (21-1, 16 КО). Слова приводит IFL TV.

Я был удивлён. Думал, что он постепенно разберёт Хрговича и победит где-то в седьмом-восьмом раунде.

В первых двух раундах я просто не мог оторвать глаз от того, что показывал Мозес. Он был блестящим. Я сидел и думал: «Ему всего 21».

А потом, по мере развития боя, уже думал: «Да, ему действительно 21». Он просто рассыпался, закончились силы.

Но прежде всего нужно сказать: Мозес Итаума — феноменальный талант. Ему 21 год, и у него огромный потенциал.