Денис Седашов

Промоутер Фрэнк Уоррен в интервью talkSPORT поделился мыслями о будущей карьере британского супертяжеловеса Моисея Итаума (14-1, 12 КО) после поражения в бою за титул IBF против хорвата Филипа Хрговича (21-1, 16 КО).

Британский функционер призвал подопечного отдохнуть и отметил, что перед повторным выходом на титульный уровень боксеру стоит провести один-два промежуточных поединка.

Он говорит мне: «Можем организовать реванш?», что является вполне естественной реакцией. Но я ответил ему: «Тебе сейчас нужно полностью отключиться от бокса, уйти отдохнуть, провести время с семьей, перезарядить батарейки – и уже тогда мы снова возьмемся за работу». Расклад сил в дивизионе такой, какой он есть, и ты – его важная часть. Ты доказал, что принадлежишь к этому уровню. При условии, что он усвоит уроки этого боя, я считаю, что он способен на большие достижения. Я хотел бы увидеть его как минимум в одном, а возможно, и в двух поединках, чтобы оценить ситуацию, прежде чем мы вернемся на этот уровень. Нам нужно собраться всей командой и обсудить это. Его менеджер – мой сын Фрэнсис, так что мы все соберемся вместе, чтобы все спланировать. Фрэнк Уоррен

Напомним, Филип Хргович победил Моисея Итаума техническим нокаутом в девятом раунде.

Беллью: «Подбородок Хрговича стоит исследовать учёным».