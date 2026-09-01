Бывший чемпион мира Карл Фроч прокомментировал поражение британского проспекта супертяжелого веса Мозеса Итаума (14-1, 12 КО) в поединке против хорватского чемпиона IBF Филипа Хрговича (21-1, 16 КО). Слова приводит Boxing News Online.

Экс-боксер уверен, что 21-летнему британцу было рано организовывать бой такого уровня, однако верит в его дальнейшие перспективы.

Думаю, он обязательно извлечет уроки из этого поражения. Какие психологические травмы это у него оставит? Увидим в будущем, но для Мозеса Итаумы на этом этапе карьеры это был слишком большой шаг.

Возможно, его немного поспешили вывести на этот уровень, но он очень, очень талантлив, и я верю, что он еще вернется. Он обязательно станет чемпионом мира.