«Ожидаю увидеть доминирующую победу». В Украине дали прогноз на бой Усик – Верхувен
Бой состоится 23 мая на шоу в Гизе
44 минуты назад
Владелец титула WBC Francophone в бриджервейте украинец Александр Грицев (13-0, 9 KO) поделился прогнозом на поединок между чемпионом мира WBC, WBA и IBF Александром Усиком (24-0, 15 КО) и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.
«Думаю, это будет действительно крутое шоу на пирамидах, я ожидаю увидеть доминирующую победу Усика.
Для меня, как профессионального боксера, конечно, это непонятно, но Усик сейчас находится на таком уровне, что уже все работают на него, поэтому я не удивлен».
Бой состоится 23 мая в Гизе. Поединок в Украине покажет Киевстар ТВ.
