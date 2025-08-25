Денис Седашов

Британский боксер Дерек Чисора внимательно подходит к выбору соперника для своего последнего поединка.

В недавнем интервью iFL TV Чисора упомянул о возможном повторном поединке с Паркером, предположив, что это может стать его финальным боем перед завершением карьеры.

Все, что я говорю – бой должен состояться. Но Джозеф должен сделать больше, он должен это показать. Паркер, если хочешь потанцевать, мы можем потанцевать. Дерек Чисора

В 2021 году Чисора дважды встречался с новозеландцем Джозефом Паркером, и оба раза победу одержал Паркер по очкам.

