«Началась ломка». Тайсон раскрыл страшную правду о наркотиках в карьере
Легендарный боксер подробно рассказал, как препарат влиял на его тело и карьеру
около 1 часа назад
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон откровенно рассказал о своём употреблении наркотиков во время профессиональной карьеры. В частности, боксер сенсационно признался, что принимал фентанил — препарат в 50 раз мощнее героина.
По словам Тайсона, кокаин был неотъемлемой частью его жизни в боксе. Он даже употреблял его за несколько минут до боя с Лу Саварезе в Шотландии в 2000 году.
Во время выступления на Katie Miller Podcast Тайсон объяснил:
Фентанил был как обезболивающее. Я использовал его, чтобы облегчить боль в большом пальце ноги. Но эффект заканчивался — и начиналась ломка, тошнота, как после героина.
Тайсон несколько лет боролся с наркотической и алкогольной зависимостью, прежде чем окончательно завязать.
