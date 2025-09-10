Денис Седашов

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон откровенно рассказал о своём употреблении наркотиков во время профессиональной карьеры. В частности, боксер сенсационно признался, что принимал фентанил — препарат в 50 раз мощнее героина.

По словам Тайсона, кокаин был неотъемлемой частью его жизни в боксе. Он даже употреблял его за несколько минут до боя с Лу Саварезе в Шотландии в 2000 году.

Во время выступления на Katie Miller Podcast Тайсон объяснил:

Фентанил был как обезболивающее. Я использовал его, чтобы облегчить боль в большом пальце ноги. Но эффект заканчивался — и начиналась ломка, тошнота, как после героина. Майк Тайсон

Тайсон несколько лет боролся с наркотической и алкогольной зависимостью, прежде чем окончательно завязать.

