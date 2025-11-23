«Есть план и много идей». Головкин прокомментировал свое избрание президентом World Boxing
Олимпийский призёр заявил, что у него есть чёткий план развития организации
около 1 часа назад
Серебряный призёр Олимпиады-2004 Геннадий Головкин, который возглавил организацию World Boxing, поделился впечатлениями от своего нового статуса. Слова приводит World Boxing.
Головкин признался, что вдохновлён возможностью работать в обновлённой команде и реализовывать свежие идеи:
Чувствую себя отлично. Я взволнован, потому что у нас сейчас новая команда, новый взгляд на вещи. У меня есть план, есть много идей. Моя цель — вернуть бокс на высокий уровень.
Новый президент World Boxing подчеркнул, что настроен на активные изменения и развитие организации.