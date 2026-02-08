«Он никогда меня не подводил»: Тайсон поддержал Трампа
Экс-абсолютный чемпион мира отметил честность президента США
около 2 часов назад
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон в эфире телеканала Fox News выразил поддержку нынешнему президенту США Дональду Трампу.
Весь мой опыт общения с Трампом заключается в том, что он просто настоящая, искренняя личность. Это мой опыт общения с ним. Поэтому я поддерживаю его на 100% — он никогда меня не подводил.
