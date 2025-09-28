«Это будет нелегко». Ортис оценил предстоящий бой против Эриксона Любина
Бой состоится 8 ноября
Фото: Getty Images
Непобежденный американский боксер Верджил Ортис (23-0, 21 КО) готовится к возвращению на ринг после травмы руки. 8 ноября он проведет бой против Эриксона Любина (27-2, 19 КО) на арене Dickies в Форт-Уэрте, штат Техас.
Я знаю, почему считают меня фаворитом, но этот бой точно не будет легким. У него есть интеллект, опыт и сила. Я видел его поединки — он действительно выходит, чтобы сражаться. Я уважаю это.
По словам Ортиса, соперник находится в отличной форме: Лубин, которому 29 лет, одержал три победы подряд и считает, что только входит в пик карьеры.
Я очень мотивирован. Хочу не только победить, но и показать яркий бой. Выход на ринг против такого боксера, как Любин, заставляет меня тренироваться еще усерднее.
Ортис после победы над Лубином может провести бой с обидчиком Богачука.
