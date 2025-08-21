Чемпионка Олимпиады в Париже по боксу алжирская спортсменка Иман Хелиф опровергла информацию о якобы прекращении спортивной карьеры.

В социальных сетях Хелиф написала:

Хочу пояснить, что новости о моем уходе из бокса не соответствуют действительности и основаны исключительно на заявлениях человека, который меня не представляет и, на мой взгляд, предал доверие и страну.

Я не объявляла о завершении карьеры и остаюсь преданной спорту, регулярно тренируюсь и поддерживаю форму, готовясь к будущим соревнованиям.

Эти слухи распространяются только для того, чтобы навредить моей спортивной карьере. Я всегда буду преданной спорту и своей стране, Алжиру, и эта ложь не помешает мне защищать и достойно представлять её цвета.