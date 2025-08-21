«Это ложь». Хелиф отреагировала на слухи о завершении карьеры
Алжирская боксерка продолжает тренироваться и готовиться к будущим поединкам
около 1 часа назад
Чемпионка Олимпиады в Париже по боксу алжирская спортсменка Иман Хелиф опровергла информацию о якобы прекращении спортивной карьеры.
В социальных сетях Хелиф написала:
Хочу пояснить, что новости о моем уходе из бокса не соответствуют действительности и основаны исключительно на заявлениях человека, который меня не представляет и, на мой взгляд, предал доверие и страну.
Я не объявляла о завершении карьеры и остаюсь преданной спорту, регулярно тренируюсь и поддерживаю форму, готовясь к будущим соревнованиям.
Эти слухи распространяются только для того, чтобы навредить моей спортивной карьере. Я всегда буду преданной спорту и своей стране, Алжиру, и эта ложь не помешает мне защищать и достойно представлять её цвета.
