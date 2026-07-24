Денис Седашов

Бывший абсолютный и многократный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 KO) сообщил о намерении окончательно уйти из профессионального бокса после окончания текущего года. Слова приводит The Sun.

37-летний британский боксер отметил, что стремится провести остаток времени на ринге как можно активнее:

Это мой последний год в боксе, поэтому я хочу оставаться активным. Не хочу продолжать заниматься спортом до 65 лет. Наблюдают ли фанаты за заключительной главой в карьере Цыганского короля? Да, это мой последний год. Тайсон Фьюри

Бывший соперник Кличко накануне боя перевесил Фьюри почти на 12 кг.