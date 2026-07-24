Промоутер Фьюри подписал контракт с сыном легенды мирового бокса
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около 2 часов назадПодписаться в
Насим Хамед / Фото - ВВС
Промоутерская компания Queensberry Promotions подписала контракт с британским боксером первого среднего дивизиона Сами Хамедом (2-0, 2 КО).
Сами является сыном бывшего чемпиона мира легендарного Насима Хамеда.
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