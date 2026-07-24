Владимир Кириченко

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх вновь анонсировал важное объявление относительно поединка между экс-чемпионами мира в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (29-4, 26 KO).

«Посмотрим на бой Джошуа и бой Фьюри – это произойдет на этой неделе. А после этого у нас будет важное объявление».

🚨 BIG ANNOUNCEMENT COMING FOR AJ-FURY



👀 Turki Alalshikh: "Let's see Joshua fight, Fury fight — it is this week. And after that we have a big announcement." pic.twitter.com/WWiYA8SefX — EverythingBoxing | Darshan Desai (@EverythingBoxi2) July 23, 2026

Известно, что Тайсон и Энтони подписали соглашение о бое, который должен пройти в четвертом квартале 2026 года. Точная дата и место проведения боя пока не объявлены.

Напомним, Джошуа и Пренга провели дуэль взглядов перед боем на шоу в Эр-Рияде.