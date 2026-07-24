Турки після боїв Джошуа и Фьюри готов крутой анонс сделать
Влиятельный промоутер решил заинтриговать фанатов бокса
около 1 часа назадПодписаться в
Ф'юрі и Джошуа / Фото - ВВС
Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх вновь анонсировал важное объявление относительно поединка между экс-чемпионами мира в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (29-4, 26 KO).
«Посмотрим на бой Джошуа и бой Фьюри – это произойдет на этой неделе. А после этого у нас будет важное объявление».
Известно, что Тайсон и Энтони подписали соглашение о бое, который должен пройти в четвертом квартале 2026 года. Точная дата и место проведения боя пока не объявлены.
Напомним, Джошуа и Пренга провели дуэль взглядов перед боем на шоу в Эр-Рияде.