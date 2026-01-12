Британский боксер тяжелого веса Томми Фьюри прокомментировал бой своего бывшего соперника Джейка Пола (12-2, 7 КО) против экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO). Слова приводит iFL TV.

Это же всё деньги, да? Деньги и какое-то дерьмо. Это как если бы я дрался с Усиком или что-то в этом роде. Просто чушь, не так ли? Просто привлечение внимания. Это продаётся, и всё.

С боксёрской точки зрения это нельзя воспринимать серьёзно, потому что один боксер выглядел так, будто он на легкоатлетической дорожке: бегал кругами снова и снова. А Эй Джей даже не вспотел, правда?

Так что, честно говоря, это просто куча дерьма. Но как боксёрский матч, как бизнес-ивент – фантастика.