Промоутерская компания Matchroom Boxing опубликовала официальное заявление о аварии, в которую попал бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO).

«Сегодня Энтони Джошуа попал в дорожно-транспортное происшествие в Лагосе, Нигерия. С глубоким сожалением подтверждено, что два его близких друга и члена команды — Сина Гами и Латиф Аеоделе – трагически погибли.

Matchroom Boxing и 258 BXG сообщают, что Энтони получил травмы в результате аварии и был доставлен в больницу для обследования и лечения. Он находится в стабильном состоянии и останется под наблюдением врачей.

Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и друзьям всех пострадавших и просим уважать их право на приватность в это чрезвычайно тяжелое время.

Дальнейших комментариев пока не будет».