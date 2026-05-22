Сергей Разумовский

Александр Усик (24-0, 15 КО) поделился ожиданиями от предстоящего боя против Рико Верхувена и спокойно отреагировал на заявления нидерландского кикбоксера о том, что тот сможет удивить его на ринге.

Во время пресс-конференции обладатель поясов WBC, WBA и IBF подчеркнул, что не придаёт большого значения громким словам перед поединком. По словам Усика, настоящий ответ будет дан не во время общения с журналистами, а непосредственно на ринге.

Это пресс-конференция. Мы говорим много, но моя речь – она на ринге. Возможно, это возможно, возможно – нет. Все в руках Божьих. Буду ли я разочарован, если этот бой будет длиться все 12 раундов? Я не знаю, сколько раундов будет в этом поединке. 12 – это нормальное явление. Но когда у меня будет возможность – я ей воспользуюсь. Александр Усик

Смотрите прямую трансляцию взвешивания перед боем Усик – Верхувен! 23 мая Александр Усик и Рико Верхувен встретятся на ринге. В Украине официальную трансляцию этого уникального события обеспечит платформа «Киевстар ТВ».