Денис Седашов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис-младший поделился прогнозом на будущий поединок между обладателем титулов WBC, WBA и IBF Александром Усиком (24-0, 15 КО) и нидерландским кикбоксером Рико Верхоувеном.

Американский боксер считает украинца фаворитом противостояния благодаря его огромному опыту и статусу чемпиона. Слова приводит talkSPORT.

Усик должен побеждать. Он опытный боец. Он чемпион. Он абсолютный чемпион в супертяжелом весе. Но я слышал, как многие говорят, что ему следует быть осторожным с Верховеном. Этот парень — не шутка. Я видел несколько коротких видео, как он работает на мешке, и некоторые его бои, но, думаю, Усик его победит — учитывая то, что Рико не может использовать свои ноги.

Противостояние состоится уже в эту субботу, 23 мая, в Гизе (Египет). В Украине официальную трансляцию этого уникального события обеспечит платформа «Київстар ТБ».