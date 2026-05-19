«Этот парень – не шутка»: Энди Руис призвал Усика быть осторожным в бою с Верховеном
Поединок состоится 23 мая
около 2 часов назад
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис-младший поделился прогнозом на будущий поединок между обладателем титулов WBC, WBA и IBF Александром Усиком (24-0, 15 КО) и нидерландским кикбоксером Рико Верхоувеном.
Американский боксер считает украинца фаворитом противостояния благодаря его огромному опыту и статусу чемпиона. Слова приводит talkSPORT.
Усик должен побеждать. Он опытный боец. Он чемпион. Он абсолютный чемпион в супертяжелом весе.
Но я слышал, как многие говорят, что ему следует быть осторожным с Верховеном. Этот парень — не шутка. Я видел несколько коротких видео, как он работает на мешке, и некоторые его бои, но, думаю, Усик его победит — учитывая то, что Рико не может использовать свои ноги.
Противостояние состоится уже в эту субботу, 23 мая, в Гизе (Египет). В Украине официальную трансляцию этого уникального события обеспечит платформа «Київстар ТБ».
