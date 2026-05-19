Голландский кикбоксер Рико Верхувен рассказал о подготовке к предстоящему бою против обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО).

По словам Верхувена, работа в тренировочном лагере кардинально отличалась от его привычного графика в кикбоксинге, требуя максимальной интенсивности. Слова приводит Bad Left Hook.

Начиная это приключение, нам как будто пришлось выбрать совершенно иной подход. Мне кажется, в кикбоксинге мы нашли свою «идеальную формулу» — мол, если использовать этот подход, то все работает.

Мы знаем, как набрать форму, знаем, как держать нож острым — это помогает оставаться лучшими, и именно это мы и делали. Но это, опять же, было чем-то совершенно другим. Весь этот подход был иным. Не знаю, было ли это «серьезнее», но оно должно было быть интенсивнее, чтобы выжать из меня абсолютно все.

Как по мне, преимущество кикбоксера, переходящего в бокс, состоит в том, что бокс, по моим ощущениям — это сугубо мое мнение — является намного более контролируемой средой, особенно в начале… Это иной подход, и, думаю, это дает тебе больше ментальной стойкости в более поздних поединках.