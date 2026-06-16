«Формируют будущее боевых искусств»: Усик показал фото с боссами Zuffa Boxing
Боксер отметил их вклад в развитие единоборств
около 17 часов назадПодписаться в
Чемпион WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) опубликовал совместное фото с лидерами Zuffa Boxing – генеральным директором UFC Даной Уайтом и президентом WWE Ником Ханом.
Было просто приятно увидеться с Даной Уайтом и Ником Ханом – двумя людьми, которые продолжают формировать будущее боевых искусств и спортивных развлечений. Уважение.
Zuffa Boxing подписала еще двух украинских боксеров.