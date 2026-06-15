Денис Седашов

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел (27-0, 19 КО) рассказал о состоянии переговоров по поединку против обладателя титулов WBA, WBC и IBF Александра Усика (25-0, 16 КО). Слова приводит LuckyPunch.

Немецкий боксер отметил, что организация объединительного боя в настоящее время зависит исключительно от решения украинской стороны, у которой ограниченное время на размышления.

Поскольку я получаю много вопросов по поводу этого боя, вот краткое обновление: Все стороны подтвердили, что хотят организовать этот поединок. Единственная команда, которая пока что не дала четкого ответа, — команда Усика. У них еще есть 15 дней, чтобы принять решение, и я надеюсь, что бой состоится. Если же они не заинтересованы в этом поединке, надеюсь, что сообщат об этом в ближайшее время и не будут дольше задерживать развитие дивизиона, чтобы мы могли двигаться дальше и организовать другой бой. Посмотрим. Агіт Кабайель

Напомним, Кабайел, не дождавшись Усика, может провести бой против бывшего чемпиона мира.