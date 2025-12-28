Бывший чемпион мира Роман Кармазин в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» обсудил потенциальный поединок обладателя титулов WBA, WBC и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (24-0, 15 КО) против американца Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО).

«Знаете, как будет в этом бою? Конечно, Усик выиграет, сто процентов. Но Уайлдер опасен тем, что если с ним работать на дальней дистанции, оттягиваться и отходить назад – это смертельно опасно. Когда он разгоняет свою руку, и она попадает в что-то – это такой тоннаж. Если попасть там, где конец его удара, – это будет беда.

Я думаю, что Усик – умный боец, и подойдет ближе к нему. Если он будет оттягиваться на ту дистанцию, где можно пропустить, он рискует пропустить. Уайлдер очень сильно бьет и бьет через разгон длинной руки, и это опасно. Но я думаю, что Усик знает, что делать».