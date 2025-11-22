Фьюри отказался драться с Итаумой: «Ты думаешь, я дурак?»
Британский супертяжеловес заявил, что не видит смысла в поединке с Мозесом
около 2 часов назад
Бывший обладатель титула чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался по поводу потенциального боя с британским проспектом Мозесом Итаумой (13-0, 11 КО). По словам Фьюри, он не рассматривает такой поединок.
Мозес Иттуама? Нет, однозначно нет, ты думаешь, я дурак? Нет-нет-нет, возможно, потом сделаю что-то вроде трилогии с Усиком. Или с кем угодно, если я все еще собираюсь провести десять боев.
