Франклин перевесил Итауму более чем на 7 килограммов перед боем в Манчестере.
Бой состоится 29 марта
около 2 часов назад
В Манчестере состоялась официальная процедура взвешивания перед боем в супертяжелом весе между британцем Мозесом Итаумой (13-0, 11 КО) и американцем Джермейном Франклином (24-2, 15 КО). Поединок запланирован на 29 марта.
По итогам взвешивания Франклин оказался тяжелее своего соперника на 7,4 кг.
Вес американца составил 117,21 кг, тогда как британский боксер показал на весах 109,81 кг.
Итаума и Франклин провели дуэль взглядов в Манчестере.
