Итаума и Франклин провели дуэль взглядов в Манчестере
Бой состоится 29 марта
около 1 часа назад
Британский боксер супертяжелого веса Мозес Итаума (13-0, 11 КО) и американец Джермейн Франклин (24-2, 15 КО) провели официальную битву взглядов.
Бой состоится 29 марта в Манчестере.
Боксеры выйдут на ринг ориентировочно 29 марта в 00:30 по киевскому времени.
В прямом эфире шоу покажет стриминговая платформа DAZN.
Итаума сомневается в возможности боя с Фьюри.
