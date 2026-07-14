Денис Седашов

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович заявил, что готов попробовать свои силы на боксерском ринге. Однако звездный экс-футболист рассмотрел бы такую возможность только ради поединка против экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО). Слова приводит портал HITC.

Швед опроверг слухи о возможном бое против бывшего защитника сборной Испании Серхио Рамоса, отметив, что его интересуют соперники другого калибра.

— Появились слухи, что ты собираешься драться с Серхио Рамосом на боксерском ринге.

— Фейковые новости, мой друг. Единственный, с кем бы я согласился драться, это Тайсон Фьюри, он тяжеловес, на моем уровне.

Фьюри встретится с Вахом в Таиланде.