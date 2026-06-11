Бывший чемпион мира в тяжелом дивизионе британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) в Instagram заявил, что поддержит президента UFC Дану Уайта в возможном бою с промоутером Matchroom Boxing Эдди Хирном.

«Все эти разборки между Дэйной Уайтом и Эдди Хирном... Я полностью на стороне Дэйны. Дэйна, задай ему как следует.»

И если этот бой когда-нибудь состоится, я буду его рефери.

Команда Дэйны – всегда и везде. Поехали.»