Фьюри готов стать рефери на бое между промоутером Джошуа и президентом UFC
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около 2 часов назадПодписаться в
Тайсон Фьюри / Фото - Sky Sports
Бывший чемпион мира в тяжелом дивизионе британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) в Instagram заявил, что поддержит президента UFC Дану Уайта в возможном бою с промоутером Matchroom Boxing Эдди Хирном.
«Все эти разборки между Дэйной Уайтом и Эдди Хирном... Я полностью на стороне Дэйны. Дэйна, задай ему как следует.»
И если этот бой когда-нибудь состоится, я буду его рефери.
Команда Дэйны – всегда и везде. Поехали.»
Ранее Хирн сообщил, что глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх предлагал ему провести бой с Уайтом.
Напомним, мегафайт Джошуа – Фьюри может пройти на арене, которая примет матчи ЧМ-2026.