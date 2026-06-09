Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) вспомнил бои против обладателя титулов WBC, WBA и IBF в хэвивейте украинца Александра Усика (25-0, 16 КО).

«Я дрался за звание абсолютного чемпиона в 2024 году в Саудовской Аравии дважды. Должен был отомстить, но этому не суждено было случиться. Мы все думали, что объявят: «И новым чемпионом...», но этого не произошло. Я ушел из бокса. Чувствовал себя ужасно и провел 16 месяцев вне ринга.

Потом, после 16 месяцев перерыва, я вернулся в 37 лет, чтобы снова распродать все билеты на стадионе «Тоттенхэм». Через 4 года после первого раза, когда я это сделал. Какая удивительная ночь, это было дань памяти моему покойному другу Рики Хаттону. 2026-й – это год, когда я наслаждаюсь всем, что сделал в своей жизни и карьере, и восхищаюсь этим. Вернулся к тому, что люблю. Устраиваю большой бой в этом году. Все дороги ведут меня назад в Ирландию».