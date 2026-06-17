Легендарный экс-чемпион мира американец Рой Джонс-младший не считает, что обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик (25-0, 16 КО) утратил кондиции.

Цитирует Джонса BoxingScene.

«Сдал ли Усик? Нет. Вообще нет. Все дело в рваном стиле Рико Верхувена. Только и всего. Именно выступление Рико заставило Усика выглядеть так, тут без вопросов.

Я не собираюсь говорить, что это была плохая остановка боя. Как по мне, рефери мог бы дать поединку продолжаться ещё немного дольше, но он, может быть, просто пытался защитить парня. Он, скорее всего, подумал, что тот уже «готов», и сделал то, что считал лучшим. Такое случается».