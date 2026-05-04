Фьюри и Джошуа подписали контракт на мегафайт: реванша не будет?
Промоутер Тайсона внёс ясность
8 минут назад
Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО), ответил на вопрос о поединке своего клиента против экс-обладателя титулов в хэвивейте Энтони Джошуа (29-4, 26 КО).
Является ли бой Эй Джея и Фьюри сделкой лишь на один поединок?
«Да. Когда Тайсон и Эй Джей выйдут на ринг, для того, кто проиграет, это будет финал. На этом всё. Знаете, именно так оно и будет. Я не вижу путей для того, кто проиграет.
А для победителя это выбор: чем он захочет заняться дальше?».
Журналист и инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что бой Фьюри и Джошуа состоится в четвертом квартале 2026 года. Реванш в контракте не прописан.
25 июля Энтони проведет промежуточный бой против албанца Кристиана Пренги.
Ранее сообщалось, что Фьюри проведет разминку перед мегафайтом с Джошуа.
