Владимир Кириченко

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО), ответил на вопрос о поединке своего клиента против экс-обладателя титулов в хэвивейте Энтони Джошуа (29-4, 26 КО).

Является ли бой Эй Джея и Фьюри сделкой лишь на один поединок?

«Да. Когда Тайсон и Эй Джей выйдут на ринг, для того, кто проиграет, это будет финал. На этом всё. Знаете, именно так оно и будет. Я не вижу путей для того, кто проиграет.

А для победителя это выбор: чем он захочет заняться дальше?».

Журналист и инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что бой Фьюри и Джошуа состоится в четвертом квартале 2026 года. Реванш в контракте не прописан.

25 июля Энтони проведет промежуточный бой против албанца Кристиана Пренги.

Ранее сообщалось, что Фьюри проведет разминку перед мегафайтом с Джошуа.