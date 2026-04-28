«Уэмбли — фаворит»: Уоррен назвал детали организации поединка Фьюри — Джошуа
Предположительно, бой состоится в октябре
около 2 часов назад
Промоутер Фрэнк Уоррен подтвердил подписание контрактов на поединок между Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (29-4, 26 KO). По словам главы Queensberry Promotions, обе стороны официально согласовали условия встречи.
Предположительно бой пройдет в октябре 2026 года. Приоритетным местом для организации вечера бокса на данный момент является лондонский стадион Уэмбли. Слова приводит TalkSPORT.
Тайсон подписал контракт еще несколько месяцев назад, но теперь это сделал и Эй Джей, так что поединку — быть. Судя по всему, бой состоится где-то в октябре. Это грандиозное событие, и мы наконец его увидим. Возможно, Тайсон захочет провести еще один бой, чтобы поддерживать себя в тонусе, — увидим. Я не думаю, что бой состоится раньше октября. Это связано с доступностью места проведения. Думаю, стадион Уэмбли является главным фаворитом на роль хозяина этой встречи.
Ранее сообщалось, что Усик больше не претендует на бой с Фьюри.
