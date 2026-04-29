Денис Седашов

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх прояснил ситуацию вокруг поединка между Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (29-4, 26 KO). Чиновник опроверг слухи о окончательном согласовании деталей мегафайта. Его слова приводит Ring Magazin.

По словам Аль аш-Шейха, несмотря на многочисленные слухи, официальных договоренностей о дате и месте боя на данный момент нет.

Существует много спекуляций относительно времени проведения боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. На данный момент дата и место еще не подтверждены. Я обсужу это с обоими боксерами и Netflix, а затем мы всё объявим. Турки Аль аш-Шейх

Предполагаемой датой мегафайта называют конец 2026 года.

«Действовать нужно быстро»: промоутер раскрыл детали сделки между Фьюри и Джошуа.