Промоутер Эдди Хирн объяснил выбор соперника для следующего поединка Энтони Джошуа (29-4, 26 КО). Напомним, британский супертяжеловес выйдет на ринг против албанца Кристиана Пренги (20-1, 20 КО), который имеет впечатляющую статистику нокаутов. Слова приводит Fight News.

Хирн отметил, что несмотря на разницу в классе, бой не будет легкой прогулкой, так как Пренга обладает мощным ударом и огромной мотивацией.

Ты должен подраться с кем-то, и все опасны. Тебя будут критиковать за соперника, кого бы ты ни выбрал, потому что это просто законы бокса. Этот парень боксировал на более низком уровне, чем Эй Джей. Я уверен, что он умеет бить, как и многие. Когда мы смотрели на его послужной список, несколько человек говорили: «Вы хотите драться с панчером?» Пренге сказал, что мы допустили большую ошибку, но мы должны побеждать таких соперников.

Это не проходной бой, мы относимся к нему невероятно серьезно из-за того, что нас ждет дальше. Но мне кажется, что Джошуа должен разбираться с людьми наподобие Пренге. Не думаю, что это будет очень легко, потому что этот парень вытянул свой главный лотерейный билет. Но мы обязаны побеждать таких парней, как и Тайсон Фьюри. Так что это хорошая подготовка к будущему мегабою.