Денис Седашов

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) намерен приобрести суперъяхту по индивидуальному проекту. Стоимость судна оценивается в 42 миллиона фунтов стерлингов, сообщает британский таблоид The Sun.

По информации источника, на борту яхты оборудуют полноценный боксерский зал для тренировок спортсмена, а также аквапарк для отдыха его семьи. Дизайном интерьера судна займется известный дом моды Versace.

Напомним, британский боксер планирует вернуться на ринг 1 августа на вечере бокса в Дублине. Имя будущего соперника «Цыганского короля» пока остается неизвестным.

Неожиданный поворот. Усик готов войти в тренировочный лагерь своего бывшего соперника.