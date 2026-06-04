Владимир Кириченко

Объявлено о поединке между мексиканцем Вильямом Сепедой (33-1, 27 KO) и бывшим чемпионом мира во втором полулегком дивизионе американцем Ламонтом Роучем (25-1-3, 10 КО).

Бой пройдет 1 августа на шоу в Лас-Вегасе. На кону будет вакантный титул чемпиона мира WBC в легком весе.

‼️ ANNOUNCED: Lamont Roach will face William Zepeda for the vacant WBC lightweight title on August 1st in Las Vegas on DAZN. pic.twitter.com/CzNhpjazog — Ring Magazine (@ringmagazine) June 3, 2026

В своем последнем поединке Роуч дрался против Исаака Круса (28-3-2, 18 KO) – он завершился вничью (115-111 в пользу Круса и дважды 113-113).

Сепеда в июле прошлого года провел бой против Шакура и проиграл ему единогласным решением судей – дважды 110-118 и 109-119.

Напомним, украинец Василий Ломаченко возобновил карьеру и стал свободным агентом.