Официально: Роуч и Сепеда проведут титульный бой в дивизионе Ломаченко
Поединок состоится на шоу в Лас-Вегасе
около 3 часов назадПодписаться в
Василий Ломаченко / Фото - ESPN
Объявлено о поединке между мексиканцем Вильямом Сепедой (33-1, 27 KO) и бывшим чемпионом мира во втором полулегком дивизионе американцем Ламонтом Роучем (25-1-3, 10 КО).
Бой пройдет 1 августа на шоу в Лас-Вегасе. На кону будет вакантный титул чемпиона мира WBC в легком весе.
В своем последнем поединке Роуч дрался против Исаака Круса (28-3-2, 18 KO) – он завершился вничью (115-111 в пользу Круса и дважды 113-113).
Сепеда в июле прошлого года провел бой против Шакура и проиграл ему единогласным решением судей – дважды 110-118 и 109-119.
Напомним, украинец Василий Ломаченко возобновил карьеру и стал свободным агентом.