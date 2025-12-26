Фьюрі назвал сумасшедшую сумму, ради которой вернется на ринг
«Цыганский король» не стал бедняжничать
15 минут назад
Фото: Queensberry Promotions
Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) в интервью DAZN Boxing ответил, какая сумма сможет его вернуть к поединкам:
Я хочу самые большие мешки с деньгами. Мои времена, когда я дрался с людьми за скромные гонорары, уже давно в прошлом. Я с этим покончил, мне уже не 20 лет. Я уже понемногу приближаюсь к 40.
Так что, если я вернусь на ринг, я сделаю это за четверть миллиарда, как я и говорил раньше. Я не буду драться за 50 пенсов.
