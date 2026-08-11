Бывший чемпион мира Джонни Нельсон поделился своими ожиданиями относительно поединка звёздных британских супертяжеловесов Энтони Джошуа (30-4, 27 KO) и Тайсона Фьюри (36-2-1, 25 КО).

Цитирует Нельсона boxingnewsonline.net.

«Ф'юрі уже не тот боец, которым был раньше, но, судя по тому, что я увидел в прошлом месяце, он справится с Эй Джеем. Я фанат Джошуа, мне хочется сказать: «Да, мой боец победит». Но я считаю, что Ф'юрі справится с Эй Джеем. Я думаю, что у него более широкий арсенал ударов.

В поединке против Кристиана Прэнги Джошуа переносил вес на переднюю ногу, и возникала мысль: «Что ты делаешь, человек?» Многое можно сказать, но нельзя постоянно оправдываться».