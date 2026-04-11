Фьюри минимально перевесил нокаутера из России перед очным боем
Цыганский король вернется на шоу в Лондоне
около 2 часов назад
Ф'юрі та Махмудов / Фото - LA Times
Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе британец Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) и россиянин Арсланбек Махмудов (21-2, 19 KO) прошли официальную процедуру взвешивания накануне боя.
Фьюри на весах показал 121,5 кг, Махмудов — 120,2 кг.
Поединок пройдет 11 апреля на ивенте в Лондоне.
Для 37-летнего британца это будет первый бой после возвращения. В январе 2025 года Тайсон объявил об окончании карьеры после двух подряд поражений от Усика.
