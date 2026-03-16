Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа подписали контракт на мегабой.
Об этом сообщил журналист talkSPORT Гарет Дэвис
около 2 часов назад
Журналист talkSPORT Гарет Дэвис сообщил, что британские боксеры Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) и Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) уже согласовали проведение очного поединка.
По информации инсайдера, соглашение между сторонами достигнуто, а организация боя находится на завершающей стадии. Ожидается, что поединок может транслироваться на платформе Netflix.
Бой Фьюри — Джошуа подписан. Все согласовано за кулисами. У меня есть авторитетный источник.
Это люди с большими деньгами. Бой покажут на Netflix. Они двигаются к этому, оба хотят боя. Он состоится.
Напомним, что ближайший выход Тайсона Фьюри на ринг запланирован на 11 апреля. Британец проведет поединок против арсланбека махмудова (21-2, 19 KO).
