Денис Седашов

Журналист talkSPORT Гарет Дэвис сообщил, что британские боксеры Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) и Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) уже согласовали проведение очного поединка.

По информации инсайдера, соглашение между сторонами достигнуто, а организация боя находится на завершающей стадии. Ожидается, что поединок может транслироваться на платформе Netflix.

Бой Фьюри — Джошуа подписан. Все согласовано за кулисами. У меня есть авторитетный источник. Это люди с большими деньгами. Бой покажут на Netflix. Они двигаются к этому, оба хотят боя. Он состоится. Гарет Девис

Напомним, что ближайший выход Тайсона Фьюри на ринг запланирован на 11 апреля. Британец проведет поединок против арсланбека махмудова (21-2, 19 KO).

