Фьюри о успехе в боксе: «Я изменил свою судьбу»
Цыганский король проанализировал свои достижения на профессиональном ринге
около 3 часов назад
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) поделился мыслями о своей спортивной карьере и пути к успеху. Британец подчеркнул, что несмотря на отсутствие больших перспектив в начале, он сумел реализовать все поставленные цели. Слова приводит Sky Sports.
Невероятно, чего может достичь отдельно взятый человек. Я самый малообещающий человек, толстый парень, неуклюжий, с севера… Никогда не было чемпионов с севера Англии. Малообещающий чемпион. Я изменил свою судьбу, изменил свою жизнь и сделал всё, что когда-то хотел. И до сих пор делаю это.
Фьюри может завершить карьеру после боя с россиянином.
