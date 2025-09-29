Денис Седашов

Британский супертяжеловес Хьюи Фьюри (30-3, 17 KO) поделился планами относительно своего возвращения и рассказал о потенциальных соперниках.

Британец отметил, что готов встретиться с кем угодно, но решение о следующих боях оставляет за промоутерами и своим отцом. По его словам, главная цель — получить большие имена уже в следующем году.

Среди возможных вариантов — бой с Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО), который после поражения от Александра Усика (24-0, 15 KO) планирует возвращение в начале 2026-го.

100%. Именно такие поединки я хочу. Это шанс для меня. Гʼюи Фьюри

Напомним, последний бой Хьюи Фьюри состоялся в апреле: он победил Дэна Гарбера техническим нокаутом в пятом раунде.

