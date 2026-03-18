Нидерландский кикбоксер Рико Верховен для The Ring поделился деталями своих спаррингов с бывшим чемпионом мира в тяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).

«Это было давно. Он был здесь, в Нидерландах, тренировался со своим дядей Питером Фьюри, который и сейчас является моим тренером. Они искали спарринг-партнёров.

Так что мой тренер Деннис [Краувел] сказал: «Послушай, здесь есть один коренастый боксёр. Он ищет спарринги, и я думаю, что тебе это пойдет на пользу». Я ответил: «Да, давай сделаем это».

Это был адский спарринг. Он «закрыл» мне оба глаза, и я такой: «Вау, это было безумие. Мне нравится. Я могу многому научиться у этого парня».