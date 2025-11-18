Денис Седашов

Промоутер Френк Воррен высказался о предстоящем бое между Джейком Полом (12-1, 7 KO) и Энтони Джошуа (28-4, 25 KO), подчеркнув, что американский блогер заслуживает уважения за готовность выйти против такого соперника.

Воррен подчеркнул, что Джошуа является безоговорочным фаворитом благодаря опыту и статусу олимпийского чемпиона, однако не исключает сюрпризов. Слова приводит Seconds Out.

В бою с Эй Джеем он, без сомнения, главный фаворит... но если это случится, я снимаю шляпу перед Полом. Думаю, Джейк заслуживает должного уважения. Фрэнк Уоррен

Воррен также считает, что у Джошуа могут возникнуть проблемы, если Пол сможет нанести акцентированный удар.

Если Джейк Пол поймает его или собьёт с ног — Боже, это может стать концом наследия Джошуа. В его последнем бою... сколько раз он оказался на настиле? Пять или шесть? Если его хорошо потрясёт, у него будут проблемы. Фрэнк Уоррен

Джейк Пол — о бое с Джошуа: «Это Судный день».